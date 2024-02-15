Belediye Meclis Üyesi aday listelerinin İlçe seçim kuruluna verilmesi öncesinde partilerde yaşanan hareketlilik sürüyor. Listelerde son şekli vermeye çalışan partiler arasında yer alan CHP, diğer siyasi partilerden ayrı olarak ön seçim yapma kararı almıştı. Tamamlanan ön seçim çalışmaları sonrası, en çok oy alan isimler ile parti yönetiminin önereceği isimler fermuar sistemi ile listelere yerleştirilecek.

CHP’DE KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

Edinilen bilgilere göre ön seçimde en çok oy aldığı öğrenilen isimler arasında yer alan İbrahim Kama, Ali Görmüş, Ünalcan Yalçın, Güven Torun, Göktuğ Torun, Okan Göktaş, Sultan Şahin, Tuncer Keser, Hasan Tuluğ, Mehmet Sargın, Sebahattin Berk ve Mürteza Erdem ile İlçe Yönetim Kurulu tarafından önerildiği öğrenilen Hüseyin Çiçek, Hikmet Sallı, Burhan Serbest, Orhan Doğan, Halil Şahin, İlker Kadir Tanrıkulu, Murat Çaylar, Aysel Başer, Emine Asuman Yaka, Demet Enezcan, Ekinsu Özdemir, Hayrettin Bulut, Cafer Esen, Ümmühan Kuzu, Tamer Okçal’ın isimleri Belediye Meclis üyeliği adaylıkları için geçiyor.

İlçe Başkanı Zemci Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerinin aday listesini yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağı, ön seçimde en yüksek oy alan isimler ile parti tarafından önerilen isimlerin kadın ve genç kontenjanlarında göz önünde bulundurularak fermuar sistemiyle listenin oluşturulacağı öğrenildi.