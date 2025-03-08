Yaka, konuşmasına şu ifadelere yer verdi: "Her sene bugün, dünyanın her yerindeki kadınlar, 8 Mart günü New York’ta hakları için direnirken yanarak hayattan koparılan 129 yol arkadaşımızı kaybetmenin başlattığı mücadele ve isyandan bahsederek konuşmasına başlar.

Bugünün anlam ve öneminin acıdan, isyandan, kayıptan ve mücadeleden ortaya çıktığı vurgulanır. Her yıl bugün, ‘kadın mücadelesini büyütme ve umudu örgütleme’ günü olduğu vurgulanarak, canı ile en büyük bedeli ödeyen işçi, emekçi kadınların mücadelesini yaşatma sözü verilir.

Değerli Basın Mensupları,

Cumhuriyetin kuruluş taşlarını döşeyen özgür kadınların bugün getirilmek istendikleri nokta, dünden bugüne artmaya devam eden kayıplarımızda görülmektedir. 22 yıllık karanlık iktidar, kadınları karanlığa mahkum etmekten bir adım geri durmamıştır. 2020 yılına kadar kadın cinayetleri ve tecavüz vakaları binde 1400-1500 düzeyinde artmıştır. 2008 ve 2024 yılları arasında, 16 yılda bilinen 4 bin 867 kadın katledilmiştir. 2021 yılından beri kadın cinayetleri yüzde 162, şüpheli kadın ölümleri neredeyse yüzde 100 artmıştır. 2024 yılı, en çok kadın ölümünün gerçekleştiği yıl olmuştur. 2025’in ilk 2 ayında ise bilinen 49 kadın cinayeti işlenmiş ve 53 şüpheli ölüm gerçekleşmiştir.

Kadın emekçiler, aynı işi yaptıkları erkek işçilerle eşit şartlarda çalıştırılmamakta ve kadın oldukları için ayrımcılığa uğrayarak, erkek işçilerle eşit ücret alamamaktadır. Ayrımcılığın, şiddetin, sömürünün ve yok sayılmanın gölgesinde bırakılmak istenen kadınların emeği her gün biraz daha görünmez kılınmaktadır. Cam silerken düşen, tarla biçerken yaralanan ve sigortasız işlerde zarar gören kadınların görünmez emeği, rakamlarla bile doğru ifade edilmemektedir.

Bugün 81 ilde ve 973 ilçede bu basın açıklamasını sözlü saldırıya ve şiddete uğramış veya uğrama noktasına gelmiş, ancak doğruları söylemekten bir adım geri durmamış kadınlar ile birlikte eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Yaşama hakkını savunduğu için hakaret işiten, eşit işe eş değer ücret dediği için öldürülmek istenen, ancak bir adım geri durmayan kahraman kadınlar bu basın açıklamasını balkonlardan haykırmaya, sokaklara kazımaya devam edecektir!

Haklarımızı çalmaya çalışan, sesimizi kısmaya çalışan ve canımızı değersizleştirmeye çalışan herkes duysun ve bilsin ki;

Biz anneyiz, kardeşiz, evladız, BİZ KADINIZ!

Biz kadınlar; Fransız Devriminden Dünya Savaşlarına, Kurtuluş Mücadelesinden Cumhuriyet Devrimine, tarihin yazıldığı ilk günden son güne kadar devrimin öncüsü olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız!

Unutmayın! Biz ne korkar ne de sineriz!

Bir adım geri atmadan, 22 yıldır sesini kesmeye çalıştıklarınızın nefesi olmaya geliyoruz!

Kadınların öncülüğünde kurulacak ilk sandık ile yıllardır sesini kesmeye çalıştıklarınızın, katledilmesinin önünü açtığınız kadınların, aç bıraktığınız çocukların, 80 yaşında taşı toprağı sürmeye muhtaç ettiğiniz emekçi kadınların nefesi olmaya geliyoruz!

Biz kadınlar devrimin öncüsü olmaya, çaldığınız hayatların hesabını sormaya geliyoruz!

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de dediği gibi “İktidar olunduğunda, o büyük salonda size diyeceğiz ki “Hoşgeldiniz, buraya size verilen sözü tutmanın mutluluğuyla çıkmış durumdayım" ifadelerine yer verdi.