Yaralı öğrencilerden biri özel halk otobüsüne binerken şoför, genci hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak’ta bulunan lisenin yanında bulunan durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lise 9. sınıf öğrencisi Ö.Ş.Ö. (17), okul çıkışında daha önce kavgalı olduğu ve başka lisede okuyan akranı ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi ile Ö.Ş.Ö’ye birbirini bıçakladı. Bacağından yaralanan Ö.Ş.Ö., arkadaşları ile birlikte durakta bekleyen şehir içi otobüsüne bindi. Durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförü Gökhan Yiğe, Ö.Ş.Ö’yü hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı. Bir yolcu ise gencin kan kaybı yaşamaması için yaralının bacağına kravat bağladı.

O anlar araç içi kamerasına yansıdı. 2 gencin hastanedeki tedavileri devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"Görür görmez hastaneye yetiştirmek istedim ve yetiştirdim"

Olaya ilişkin yaşananları anlatan otobüs şoförü Gökhan Yiğe, "Okul çıkış saatinde öğrencilerin durakta arabaya binmesini beklerken arbede yaşandı. Çocuklardan bir tanesi otobüse binerken aksayarak bindi. Çocuğun ayağından kan aktığını gördüm. Görür görmez hastaneye yetiştirmek istedim ve yetiştirdim. Çocuk arabadan inerken bacağından çok kan akmıştı. İnşallah çocuğa bir şey olmamıştır" dedi.