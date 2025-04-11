CHP İnegöl İlçe  başkanı , CHP Bursa milletvekili Hasan Öztürk İnegöl Gençlik Kolları Başkanı Emincan Eren, Bal-Göç Dernek Başkanı Ertan Başdere ve Burulaş Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Savur'unda hazır bulunduğu ziyaret Ultras İnegöl Lokaline gerçekleştirildi.

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Ultras İnegöl Grup Lideri Emirhan Yentek ve İnegölspor Taraftar Grubu Amigosu Tevfik Taşkın tarafından kabul edilen ziyaret samimi bir havada gerçekleştirildi.

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Yapılan ziyaretin ardından CHP Bursa milletvekili  Hasan Öztürk yaptığı açıklamada, "İnegölspor'un sorunlarını ve neler yapabileceğimizi konuştuk.Spor kulüplerimiz ilçelerimizin en önemli değerleridir ve siyaset üstüdür. Bu nedenle Bursamızda faaliyet gösteren spor kulüplerimiz için hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız" denildi.

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Kaynak: Haber merkezi