Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır" dedi. İmamoğlu’nun konuşması, sık sık salondakilerin "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi.

CHP İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde devam eriyor. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarışıyor. Kongreye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, partililere seslenerek, yenilenme ve güçlenme için çalışacaklarına vurgu yaptı. İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin, partimizin ve İstanbul’un kurtuluşunun 100. yılını bu yıl bizler yaşıyoruz. Elbette daha mutlu yaşamak isterdik ama başaracağız, başaracağız, başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. CHP tarihsel olarak büyük bir davanın, sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham kaynağı olmuş bir zaferin adıdır. Bu ülkenin kuruluş ve kurtuluş dönemi, 1960’ların, 1970’lerin siyasi ve toplumsal gelişmeleri CHP’yi anmadan anlaşılamaz, anlatılamaz. Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak, yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır" diye konuştu.

Öte yandan, İmamoğlu’nun konuşması sık sık "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu’’ sloganlarıyla kesildi.