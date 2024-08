Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı, çeşitli STK (Sivil Toplum Kuruluşu) ve siyasi partilerin destek verdiği ‘Büyük Çiftçi Yürüyüşü’ düzenliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yürüyüş programına göre 3 Eylül 2024 Salı günü Saat 12.00’de Yeni Mahalle KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) önünde toplanılacak, Hastane Caddesinden Cumhuriyet Meydanına doğru traktörlerle gidilecek. Büyük Çiftçi Yürüyüşü’ne Keşan Ziraat Odası ve SOL Parti destek verirken; CHP Keşan İlçe Başkanlığı tarafından çiftçiler ‘Büyük Çiftçi Yürüyüşü’ne davet edildi.

İLÇE BAŞKANI ÇAKIR: UNUTMAYALIM BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır tarafından yapılan açıklamada, Büyük Çiftçi Yürüyüşü’ne tüm çiftçileri davet ederken yürüyüş ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Değerli çiftçilerimiz ve kıymetli vatandaşlarımız, ülkemizin her bir karış toprağını alın teriyle sulayan çiftçilerimiz, maalesef iktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle her geçen gün daha da zorlanmaktadır. Artan mazot fiyatları, girdi maliyetleri, yetersiz destekler ve ithalat politikaları yüzünden çiftçilerimizin emeği karşılıksız kalmaktadır. Üreticimiz kazanmıyor, köylümüz geçinemiyor, tarımımız her geçen gün daha da bitiyor!

Çiftçilerimizin sesi olmak, haklarını aramak ve alın terinin karşılığını almak için Büyük Çiftçi Yürüyüşü'nü düzenliyoruz. Traktörlerimizle meydanlara inerek, hakkımız olanı talep edeceğiz. Bizler bu ülkenin temel taşıyız ve üretim olmazsa hiçbir şey olmaz! İktidarın tarımı bitiren politikalarına karşı omuz omuza durarak sesimizi duyuracağız.

Gelin, hep birlikte sesimizi yükseltelim! Haklarımızı almak için meydanlara iniyoruz. Traktörlerimizle, direncimizle, kararlılığımızla büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizin sesi duyulana, hakları verilene kadar mücadele edeceğiz. Sizleri de bu büyük yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz.

Unutmayalım, birlikte güçlüyüz!”