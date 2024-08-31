Bilecik’in Osmaneli ilçesinden eğitim ve araştırma hastanesi için gelen vatandaşların ulaşım sorunu artık çözüme kavuştu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi için gelen vatandaşlar artık şehir içine gitmeden Osmaneli’ne geri dönebilecek. Bilecik Belediyesi vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı değerlendirerek eğitim ve araştırma hastanesinin karşısında bulunan Osmaneli istikameti yönüne durak koyarak ulaşım sorununa el attı. Osmaneli Belediyesi ulaşım sorununu çözüme kavuşturan Bilecik Belediyesine teşekkür etti.