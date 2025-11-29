CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci günü Ankara Arena’da gerçekleştiriliyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren salon dolmaya başlarken, kurultay alanında Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın şarkıları çalındı.

Duvarlarda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun karikatürize edilmiş görselleri yer alırken, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlı afişler de asıldı.

25 Milyon İmza Görüntüsü

Birgün’den Mustafa Bildircin’in aktardığına göre, kurultay salonunda “Şimdi iktidar zamanı”, “Kazanan Türkiye” ve “Güvenli gelecek, güçlü yurttaş” sloganları öne çıktı. Salonda dikkat çeken bir diğer detay ise Arena dışında, “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” pankartıyla kaplanan bir tır oldu. Tırda, İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle toplanan 25,1 milyon imzanın sergilendiği belirtildi.