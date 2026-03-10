Edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi benzinde yeni bir zam bekleniyor. Buna göre 11 Mart’ı 12 Mart’a bağlayan gece saat 00.01’den itibaren benzinin litre fiyatında yaklaşık 3,20 TL’lik maliyet artışı oluşacağı öngörülüyor.

Artışın tamamı pompaya yansımayacak. Toplam 3,20 TL’lik maliyet artışının yüzde 75’ine karşılık gelen 2,40 TL’lik kısmı, devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirinden vazgeçmesiyle karşılanacak. Geriye kalan yüzde 25’lik bölüm, yani 80 kuruş, gece yarısından itibaren doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.