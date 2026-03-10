Buna göre gram altın Kapalıçarşı’da 7.371,73 TL’den alınırken 7.484,29 TL’den satılıyor.

22 ayar altın ise 6.739,51 TL alış ve 7.054,21 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

14 ayar altın için belirlenen fiyat 4.058,62 TL alış ve 5.340,25 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise 12.075,00 TL’den alınırken 12.202,00 TL’den satılıyor.

Eski çeyrek altın fiyatı ise 12.024,00 TL alış ve 12.143,00 TL satış olarak kaydedildi.

Yarım altın piyasada 24.151,00 TL alış ve 24.397,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken,

tam altın ise 48.154,00 TL’den alınıp 48.571,00 TL’den satılıyor.