CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yöneylem Araştırma Şirketi'nin seçmenlere sorduğu "Erdoğan mı, muhalefetin adayı mı?" sorusunun sonuçlarını gündeme taşıdı.

Anket sonuçlarına göre, Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı yüzde 37,1 olarak belirlenirken, muhalefetin adayını tercih edenler ise yüzde 47,5 olmuştu. Ankete katılanların yüzde 9,4'ü kararsız kalırken, yüzde 6,1'i ise oy kullanmayacağını ifade etmişti.

Anket sonuçlarını işaret eden CHP'li Gökhan Günaydın, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde. Bu ülkeye bugün yaşatılanların tek nedeni bu aşağıdaki tablo" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası yaptığı "Turbun büyüğü heybede" çıkışına da göndermede bulunan Günaydın, "Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta!" dedi.