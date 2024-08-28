CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle kınama cezası verdi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nu 'koltuk sevdası' ve 'edep dışı' ifadeleriyle eleştirmişti.
Yüksek Disiplin Kurulu, 28 Ağustos 2024 tarihinde toplandı ve Özcan’ın 11 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı paylaşım nedeniyle Tüzüğün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kınama cezası nedeniyle Özcan, 1 yıl süreyle parti organlarına yönelik seçimlere katılamayacak.
Kaynak: NTV