CHP'de Parti Meclisi üyesi Koza Yardımcı, genel başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı X'ten n yaptığı açıklamada Yardımcı, CHP Parti Meclisi üyeliğine devam edeceğini belirtti. Koza Yardımcı'nın paylaşımı şu şekilde;

"Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…"