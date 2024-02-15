CHP'de Parti Meclisi üyesi Koza Yardımcı, genel başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı X'ten n yaptığı açıklamada Yardımcı, CHP Parti Meclisi üyeliğine devam edeceğini belirtti. Koza Yardımcı'nın paylaşımı şu şekilde;
"Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…"
Kaynak: MURAT AVCI