CHP’nin 39. Olağan Bursa İl Kongresi’nin, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00’te Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyuran Yeşiltaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte yazdık tarihi birlikte kuracağız geleceği! Silivri zindanında hukuksuzca tutsak edilen Cumhurbaşkanı Adayımız #Ekremİmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmaları için 'Özgürlük' çağrısıyla gerçekleştireceğimiz, partimizin 39. Olağan #Bursa İl Kongresine tüm örgütümüz davetlidir!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa programı ise henüz netleşmedi.