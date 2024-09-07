Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 20. Olağanüstü Kurultayı’nı Ankara’daki ATO Congresium'da tamamladı. Kurultayda, parti tüzüğünde önemli değişiklikler yapıldı ve yeni düzenlemeler kabul edildi. Bu değişikliklerle birlikte, CHP’nin iç işleyişi ve aday belirleme süreçlerinde köklü değişiklikler gerçekleştirildi.

Yeni Tüzük Düzenlemeleri:

Görev Süresi Sınırlamaları: CHP'nin yeni tüzüğüne göre, bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi olarak seçilebilecek. Bu kural, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından başlayan dönemde geçerli olacak.

Genel Başkanlık Adaylığı Şartları: Tüzüğe eklenen yeni maddeye göre, kongrelerde genel başkan adayı olabilmek için kongre üye tamsayısının en az yüzde 10’unun, en çok yüzde 15’inin yazılı önerisi gerekecek. Adaylar, yüzde 15’ten fazla imza toplayamayacak ve bu imzalar kongre başkanlığına sunulamayacak. Mevcut genel başkan, isteği üzerine aday olabilecek ancak kendisi imza toplayamayacak ve adına da imza toplanamayacak.

Aday Belirleme Yöntemleri: Tüzükte yapılan değişiklikle, TBMM üyeliği için adayların belirlenmesinde çeşitli yöntemler getirildi. Ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması gibi yöntemler kullanılacak. Hangi yöntemin uygulanacağına ise il örgütlerinin görüşü doğrultusunda Parti Meclisi (PM) karar verecek.

Genel Merkez Kontenjanı: Örgüt denetiminde ön seçim veya örgüt denetiminde aday yoklaması yapılan seçim çevrelerinde, PM tarafından TBMM üye tamsayısının yüzde 15’i kadar sıralı genel merkez kontenjanı belirlenebilecek. Bu kontenjanın üçte biri il örgütüne, üçte biri gençlik ve kadın kolları üyelerine, üçte biri ise mevcut TBMM partili üyelerine ayrılacak. Ayrıca, en az bir seçim çevresinde engelli bir adayın listede yer alması sağlanacak.

Dönem Sınırlamaları: Üç dönem kuralı, yerel seçimlerde de uygulanacak. Bir kişi en fazla üç dönem üst üste belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi olarak seçilebilecek. Ancak, ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması gibi yöntemlerde dönem kuralı aranmayacak.

Cinsiyet ve Gençlik Kotaları: Örgüt denetiminde ön seçim veya örgüt denetiminde aday yoklaması yapılan seçim çevrelerinde yüzde 50 cinsiyet kotası ve yüzde 30 gençlik kotası uygulanacak. Gençlik kotası 18-25 yaş arası için yüzde 10, 26-40 yaş arası için ise yüzde 20 olarak belirlenecek. Ayrıca, engelli adaylara da yer verilecek.