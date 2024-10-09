Daha içilebilir su sağlama amacıyla yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını belirten Şahin, CHP belediyelerinin hizmet anlayışına dikkat çekti.
Şahin, yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi daha adil ve yaşanabilir bir ülke hâline getirme bilinciyle hareket eden CHP’li belediyelerimiz, CHP belediyeciliğinin bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu marka, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını yönetecek," ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, 2024-2029 yerel yönetim dönemine CHP belediyelerinin silinmez bir imza atacağını vurguladı.
Su boru hattı yenileme çalışmaları sonrası asfaltlama yapılan bölgeler ise şu şekilde sıralandı:
Turgutalp Mahallesi yama
Süleymaniye Mahallesi yama ve kaplama
Orhaniye Mahallesi yama ve kaplama
Ertuğrulgazi Mahallesi yama
Orhaniye Mahallesi kaplama
Akhisar Mahallesi kaplama
Mahmudiye Mahallesi kaplama
Huzur Mahallesi yama
Burhaniye Mahallesi yama
Yapılan çalışmaların İnegöl'ün altyapısına önemli katkı sağladığını belirten Şahin, CHP’nin yerel yönetimlerdeki başarılı performansının altını çizdi.