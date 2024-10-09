Daha içilebilir su sağlama amacıyla yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını belirten Şahin, CHP belediyelerinin hizmet anlayışına dikkat çekti.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi daha adil ve yaşanabilir bir ülke hâline getirme bilinciyle hareket eden CHP’li belediyelerimiz, CHP belediyeciliğinin bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu marka, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını yönetecek," ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, 2024-2029 yerel yönetim dönemine CHP belediyelerinin silinmez bir imza atacağını vurguladı.

Su boru hattı yenileme çalışmaları sonrası asfaltlama yapılan bölgeler ise şu şekilde sıralandı:

Turgutalp Mahallesi yama

Süleymaniye Mahallesi yama ve kaplama

Orhaniye Mahallesi yama ve kaplama

Ertuğrulgazi Mahallesi yama

Orhaniye Mahallesi kaplama

Akhisar Mahallesi kaplama

Mahmudiye Mahallesi kaplama

Huzur Mahallesi yama

Burhaniye Mahallesi yama

Yapılan çalışmaların İnegöl'ün altyapısına önemli katkı sağladığını belirten Şahin, CHP’nin yerel yönetimlerdeki başarılı performansının altını çizdi.