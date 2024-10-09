Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. 8 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, Hayrabolu Gazi İlkokulu ve Çorlu 75. Yıl Mustafa Kemal İlkokulundan toplam 71 öğrenciye trafik kuralları ve güvenliği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde, öğrencilere yaya ve araç trafiğinde güvenli hareket etmeleri için gerekli bilgiler aktarıldı. Jandarma Trafik Şube ekipleri, çocuklara trafik işaretleri, yolun karşısına geçme kuralları, bisiklet kullanımı gibi hayati önem taşıyan konular hakkında detaylı bilgiler verdi. Simülasyon araçları ve özel olarak hazırlanan yaya geçitleriyle öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdü.

Yetkililer, küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarının öğrenilmesinin önemine dikkat çekerek, bu eğitimlerin kazaların önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı. Jandarma Trafik Şube’nin bu tür eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca düzenli olarak devam edeceği açıklandı. Eğitim sonunda çocuklar, jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafları çekilirken, keyifli ve öğretici bir gün geçirdiklerini belirttiler.