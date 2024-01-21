CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin bugün saat 16:00'da Atatürk Anıtı önünde emekliler ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Şahin, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere değindi:

"Değerli basın mensupları, değerli partililerim. Ülkemizdeki 16 milyon emeklinin içinde bulunduğu vahim durumu hepimiz biliyoruz. Emeklilerin ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek için bugün üçüncü basın açıklamamızı daha etkili olması adına sokakta yapıyoruz. Emeklilerin çaresizliği, emeklilerin 5 yıl içerisinde eriyen alım gücünü verilerle ortaya dökeceğim. Bugün en düşük emekli maaşı 10.300 TL oldu deniyor ama bu açıklamada doğru değil. Doğru olan şu, kök maaşları zam yapıldığında bazı emekli maaşlarının bu rakam altında kaldığıdır. Geçmişe dönük en düşük emekli maaşı ile alım gücünün bugünkü maaşla kıyaslayacağız.2019'da 5 yıllık verileri veriyorum arkadaşlar. 2019 yılında çeyrek altın 357 TL iken bugün 3.357 TL. Bir emekli 2019'da 5 tane çeyrek altın alabilirken, bugün sağ sadece 3 tane çeyrek altın alabiliyor. 2 tane çeyrek altına direkt el koymuş oluyorlar. Bugün bir emekli maaşı sadece 340 dolar iken 2019'da 400 dolar 110 dolar cebinden alınmış bulunuyor. Yani sadece 5 yılda emeklinin cebinde net olarak alınan para 110 dolar. En temel tüketimimiz olan ekmeğimizi nasıl elimizden aldıklarını rakamlarla anlatacağım. 2019'da fazla da geri gitmeyeceğim. Yine emekli maaşında anlatacağım 2019'da bir emekli 2.555 ekmek alabilirken, en düşük emekli maaşından bahsediyorum. Bugün 1.375 ekmek alabiliyor. Yani bir 1180 ekmeğini emeklinin sofrasından bu hükümet geri almıştır. Yine 2019'da mazot 5.60 kuruş iken emekli 360 lt mazot alabiliyordu. Bugün ise sadece 257 mazot alabiliyor. Yaklaşık 103 litre emeklimizin arabasının deposunda mazot alınmış oluyor elinden. Yine 2019'da bir yumurta 350 kuruş iken bir en düşük emekli maaşı 5.771 yumurta satın alabiliyordu. Bugün ise bir yumurta en ucuz 3.300 TL, 3 TL 300 kuruş. Yani 3.300 yumurta alınıyor. Yaklaşık 2.200 yumurta da emekli sofrasında çalınmış oluyor. Evet, emeklilik bir cezalandırma aracı olamaz. Bilakis yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, ömrünü bir kısmını sabah gün doğmadan akşam gün batımına kadar üretime harcamış, insanlara karşı bir vefa borcudur.

Emeklilik kaldı ki, emeklilik kendisinden kesilen primlerle bu maaşın ödendiği düşünülürse, iktidarların vefa borcu aslında hiçbir şey yapmadıkları da ortadadır. En kötü bir ev kirasının 6.000, 7.000 tl'lerde başladığı ülkemizde artık emeklilerin tek planı var. O da ek bir işe girip mezara kadar çalışmak ne torunu mutlu edebilir bu maaşla ne de tatil yapabilir ne de temel gıda dışında herhangi bir gıdayı mutfağına sokabilir. Bu sebeple yıllarını bu ülkenin üretim ve kalkınması için harcamış, düzenli vergisini ödemiş, çalışan kesimin en azından yoksulluk sınırının altında kalmayacak bir maaşa kavuşması, insan gibi yaşayabilmesinin ön koşuludur. Yoksulluk sınırının 47.000 TL'lere ulaştığı ülkemizde emeklilere reva görülen 10.300 TL açlık sınırında hayatında kalan bir rakamdır. Yaşamımız sadece peynir, ekmek yemek olmadığı, insan olmanın gereği olan mutlu olma, sosyalleşme, kültürel faaliyetlerde bulunmanın artık bir lüks değil ihtiyaç olduğunu bilimsel araştırmalarda da söylendiği bu çağda emekliye maalesef açlık, cezaevi gibi bir hayat reva görülmektedir. Kendisini mutlu edebilecek hiçbir faaliyete para ayıramayacağı gibi bir maaşla adeta ölümü beklemektedir. Bu nedenle başta emeklerine reva görülen emekli maaşı başta olmak üzere tüm emekçi maaşlarına insanca yaşayabilecek bir düzeye çıkartılmasını talep ediyoruz ve Türkiye'de 14 milyon emeklinin sesi olmak için hepimiz burada haykırıyoruz. Emeklilere sadaka değil, emeklinin yaşam boyu çalıştığı, ödediği primi hakkını lütfen verin. Yalana, dolana, rüşvetçilere, hortumculara giden para emekçilere aktarın. Emeklilerin, bu ülkede emekçilerin hakkı AKP tarafından resmen kastediliyor. Önümüzdeki yerel seçimler, tüm halkımızı, tüm emeklileri AKP'ye sarı kayar ve hesap sorma günü olarak belirtiyorum. Hepinize saygı duyuyorum, selamlıyorum."