Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı ve üçüncü sezonuyla ekranlarda yerini alan Yargı dizisinin final tarihi açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda uluslararası IEMMY Ödülleri'nde ödül alan Yargı dizisi, ekrana damga vuran işlerden biri olmuştu.

Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin yapıyor. Yönetmen Ali Bilgin, dizinin final tarihini sevenleriyle paylaştı. Ali Bilgin, Yargı dizisinin 20 bölüm sonra final yapacağını duyurdu.

Bu hafta 79. bölümü ile ekranlara gelecek olan Yargı dizisi, 20 bölüm sonra yani 99. bölümüyle ekranlara veda edecek. Final bölümü, 5 ay sonraya denk gelmiş olacak.