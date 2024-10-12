Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği aynı zamanda Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ya tepki göstererek, "Pazaryeri böyle zulüm görmedi, Pazaryeri halkına ayıp ediyorsunuz" dedi.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçelerinde Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğine bağlı bir hatta 19 gündür meydana gelen bir patlağın onarılmamasına tepki gösterdi. Tekin, "Karasu Birliğinin yapamamış olduğu arıza çalışmaları nedeniyle günlerdir ilçemizde özellikle Beşikli Mahallemizde su sıkıntısı yaşamaya devam ediyoruz. Birlik ile görüşmelerine yer veren Başkan Tekin, "Şirket kuruyoruz denildi tamam dedik. Şirkete işçi alınamıyor diye Pazaryeri halkı susuz mu kalsın, Pazaryeri halkına ayıp ediyorsunuz. 1,5 aydır su boşa akıyor, bir haftadır mezurayla ölçer gibi boş boruları ölçüyorsunuz. Su motorlarımız yanacak, ondan korkuyoruz. Şirket kuruyoruz denildi ’tamam’ dedik. Şirkete işçi alınamıyor diye Pazaryeri halkı susuz mu kalsın. Sayın Başkan, olmuyorsa biz alalım teknik elemanları. Günlerdir dil döktük, nahif davrandık. 11 debi olan su hakkımızı 4 debiye düşürdünüz. Hadi ayıp olmasın dedik. Kol kırılır yen içinde kalır dedik ama Pazaryeri halkına ayıp ediyorsunuz. 1,5 aydır su boşa akıyor, bir haftadır mezruyla ölçer gibi boş boruları ölçüyorsunuz. Telefonla teknik çalışma olmaz. Kepçe verelim eleman verelim ne gerekirse yapalım diyoruz. İlle de şirkete eleman alamadık deniliyor. Yıllarca Karasu Birliğinde şirket mi vardı adam çalıştırmak için. Pazaryeri halkının içme suyu hakkını kısıtlamaya hakkınız yok. Pazaryeri böyle zulüm görmedi" dedi.