CHP Kırşehir İl ve Kadın Kolları'ndan 12 üye, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

CHP'den ayrılarak AKP'ye üye olan Derya Durmuş, Fırat Durmuş, Arife Durmuş, Zeynep Kutluca, Leman Pınar, Döne Uçar, Sedef Uçar, Yeter Şen, Nuriye Aytemir, Hülya Topcuoğlu, İsmail Uçar ve Muhammed Uçar için AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda bir rozet töreni gerçekleştirildi.

"DAHA GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN"

AK Parti İl Başkanlığı'nda yapılan rozet takma töreninde konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, şunları söyledi: "AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor. Daha güçlü yarınların adı, dün olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor. CHP Kadın Kolları örgütünden istifa edip, AK Parti"ye geçen Sn.Derya Durmuş ve CHP Kadın Kolları il örgütü üyelerine, AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz"