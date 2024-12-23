28 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi için tekrar aday gösterilen Yıldırım, Pazaryeri’ndeki delegelerden güçlü bir destek aldı. Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Programda konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Böyle güzel bir ortamda, birlik ve beraberlik içerisinde olmak, partimizi ilçemizde daha da güçlendiriyor. Hep birlikte Pazaryeri’ni daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik 8. Olağan Kongresi öncesinde yapılan çalışmalar hakkında Pazaryeri ilçe delegelerine bilgi verdi. Yıldırım, teşkilatın kongreye yönelik hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu ve Bilecik teşkilatının güçlü bir birliktelik sergilediğini vurguladı.