ANTALYA (İGFA) - Turizmin göz bebeği Kemer ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nı adına yakışır hale getiren ve baştan sona düzenleyerek büyüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, meydanı turizm sezona hazırlıyor.

Kentsel Tasarım Projesi ile bambaşka bir görünüme kavuşan Kemer Cumhuriyet Meydanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi işbirliğiyle yaza hazır hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında meydanın zemininde bulunan ve yıpranan traverten taş kaplamaları için 3 bin metrekare taş Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi. Yıpranan taşlarının sökümünün ardından meydana yeni taşlar döşeniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından meydan yeniden kullanıma açılacak.