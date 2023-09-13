Millî Eğitim Bakanlığı okullara gönderdiği bir genelge ile, okul öncesi öğrenciler için geçen yıl başlatılan, ücretsiz öğle yemeği uygulamasına, deprem bölgesi hariç, son verdi. Konuya tepki CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'dan geldi.MUĞLA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı okullara gönderdiği bir genelge ile, okul öncesi öğrenciler için geçen yıl başlatılan, ücretsiz öğle yemeği uygulamasına, deprem bölgesi hariç, son verilmesine ilişkin tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çocukların ücretsiz beslenmeye ulaşmasının anayasal hak olduğunu belirterek, "Anayasal haklar genelge ile kaldırılamaz" dedi.

AK Parti'nin ekonomik alandaki krizini aşmak için geniş ölçekli bir kemer sıkma politikasının taşlarını döşediğini öne süren CHP'li Milletvekili Özcan, "Bu dönem “rasyonel politikalar” gerekçesi ile tasarruf sözcüğünü çok duyacağız. Kamuda tasarrufa gidilmesi şarttır ancak neyden, nasıl tasarruf ettiğiniz önemlidir. İktidarın tercihi hazine garantili ihaleleri sürdürüp, Kur Korumalı Mevduat ile zengini daha çok zengin ederken, kamuda makam arabası saltanatını sürdürürken, çocuklarımızın lokmasından kısmak oldu. Soruyoruz: Bu mu sizin tasarruf anlayışınız?” dedi.

Tüm dünya gıda krizini konuşurken, "Tarımdan, eğitime, sanayiden, sağlığa her düzeyde hepimizi etkileyen bir kriz bu. Eğitimden sağlığa, sudan ulaşıma her şeyin piyasalaştırıldığı ülkemizin bu krizden en çok etkilenen ülkelerden olması, ne yazık ki şaşırtıcı değil. Gıda krizi ile baş etmenin yolu, etkin kamusal destekleme politikalarıyla yoksul kesimleri desteklemek, hak temelli bir sosyal devletin gereklerini yerine getirmektir. Gıda enflasyonu da yoksulları ama en çok en kırılgan kesim olan çocukları etkiliyor" diye konuştu.

BU YOKSULLUK DÜZENİNİ SOSYAL POLİTİKALAR İLE ALT EDECEĞİZ

2022 yılı itibariyle örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 885 bin 4'ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 433 bin 901'i ilkokulda, 5 milyon 293 bin 67'si ortaokulda, 6 milyon 543 bin 599'u ortaöğretimde yer aldığına vurgu yapan Özcan, "Şimdi Bakanlık aldığı karar ile 2 milyona yakın okul öncesi öğrencini beslenme çantasına el uzatmış oldu. Oysa geçen 2022 Kasım’da, bırakın ücretsiz yemeği kesmeyi, bu sayı 2.5 milyona çıkarılacak deniyordu. Seçim geçti verilen sözler unutuldu. Bu bir AKP klasiğidir. Biz, CHP olarak, her kademedeki öğrencinin yemek, ulaşım gibi bütün ihtiyaçlarının ücretsiz olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yoksulluk düzenini sosyal politikalar ile alt edeceğiz, er ya da geç. Eminiz ki, kısa kısa çocuklarımızın lokmasından kısan anlayış bu ülkeye layık değil!” diye konuştu.