2015 yılının 15 Temmuz'unda, ülkemiz, tarihinin en karanlık anlarından birini yaşadı. Bu tarih, demokrasimize ve halk iradesine karşı kanlı bir darbe girişimiyle sarsıldı. Milletin birliğine ve geleceğine yönelik bu saldırı, ülkemizin yönetimini değiştirme niyetiyle gerçekleştirilmiş bir hain planın parçasıydı.

Milletin iradesini temsil eden Meclis binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve diğer önemli kamu kurumları, darbeciler tarafından bombalandı ve silahlı saldırılara maruz kaldı. Bu kanlı eylemler, darbe girişiminin gerçek yüzünü ortaya koymaktadır.

Darbe girişimi, ülkenin tüm kesimlerini derinden etkilemiş ve büyük bir mücadele gerektirmiştir. Halk, geceyi meydanlara inerek, tanklara ve silahlı saldırılara karşı direnmiş ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu vatanseverlik ruhu, ülkemizin dört bir yanında birlik ve beraberlik içinde gösterilmiştir.

CHP Milletvekili Özgür Özel, bu acı dolu olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi yaşananların bir tiyatro olmadığını vurgulamıştır. Özel, bu eylemlerin arkasında demokrasiyi, meclisi ve ülkemizi yönetenleri hedef alan acımasız bir darbe girişimi olduğunu açıkça ifade etmiştir. Özel yaptığı açıklamada;

"Bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi. Bu darbeyi darbe olmaktan çıkarmaz. Bu kanlı bir darbeydi. Bazı yerlerde bazı sözler duyuyoruz. Tiyatroydu. Tiyatro falan değil. Bal gibi kanlı bir darbe girşimiydi. Rejime kastediyordu. Meclise kastediyordu. Ülkeyi yönetenlere kastediyordu. Demokrasiye kastediyordu. " ifadelerini kullandı.