CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala sahada çalışmalarını sürdüren CHP İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan'ı parti binasında ziyaret etti. Pala, CHP İnegöl İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette İnegöl'ün hava kirliliğine değinerek basın açıklaması yaptı.

Pala açıklamasında, "İnegöl maalesef Türkiye'de hava kirliliği denilince ilk akla gelen yerlerden bir tanesi. Havayı kirleten çok sayıda kirletici var. Bunlarda bir tanesi partikül maddeler. Bakın Çevre Bakanlığının istasyon verilerinden elde ederek İnegöl'ün hava kirliliği durumunu gösterebiliriz. Burada alttaki kırmızı çizgi Dünya Sağlık Örgütünün aşılmaması gereken düzeyini gösteriyor. Farkındasınız değil mi? İnegöl'de yaz kış fark etmiyor. Her gün Dünya Sağlık Örgütünün izin verdiği sınır değerinin çok üzerinde bir hava kirliliği var. Siyah çizgi Türkiye'deki ulusal değeri gösterir. Yine ağırlıklı olarak yaz dışındaki bütün mevsimlerde İnegöl'de Türkiye'nin izin verdiği sınır değerinin de aşıldığını havanın çok ciddi bir şekilde kirli olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Ardından Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan ve ekibiyle Atatürk Bulvarı esnafını ziyaret etti. Burada esnaflarla bir araya gelerek sohbet ettiler. Daha sonra Tüm Emekliler Sendikasının Atatürk anıtı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldılar. Sonrasında oradan ayrılan CHP heyeti İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odasını ziyaret edip iftardan sonra gruplar halinde Alibey köyünü ve Süleymaniye Mahallesindeki esnafları ve kahvehanelerini ziyaret etti.