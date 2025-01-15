CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, en düşük emekli maaşına yapılan zam olan bin 968 TL ile Orhangazi’de pazartesi pazarına giderek alışveriş yaptı. CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, ilçe teşkilatının da eşlik ettiği Öztürk, “Dünyanın en güzel ülkesini, en verimli topraklarını bu hale getirenlere hep birlikte kırmızı kart gösterdik” dedi.

Öztürk, “Orhangazi İlçe Başkanımız Berna İl ile birlikte, Orhangazi Pazarı'na geldik. Orhangazi Pazarı, Bursa'ya göre %25 ucuz olmasına rağmen çantamız boş kaldı. Pazar esnafının çoğunun da emekli ancak çalışmak zorunda olan insanlar olduğunu gördük.” diye konuştu.

1368 lira ile de Pazar alışverişini, 600 lirası ile de kasap alışverişini yapan Öztürk, parası yetmeyince cebinden 100 lira daha ilave etmek zorunda kaldı. CHP’li vekil pazaryerine gidecekler için ürünlerin fiyatlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Ürünlerin fiyatları ise şu şekilde; “Karnabahar: 100 TL, Pırasa: 80 TL, Mandalina: 40 TL, Peynir: 340 TL, Lahana: 120 TL, Patates: 20 TL, Zeytin: 200 TL, Soğan: 25 TL, Yeşillik: 100 TL, Havuç: 45 TL, Fasulye: 100 TL, Biber: 80 TL, Lahana: 120 TL, 460 gram kıyma, 420 gram kuşbaşı: 600 TL.”