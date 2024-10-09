CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu'nda Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çektiği konuşmasının sonunda peruğunu çıkardı. Yontar'ı Genel Kurul'da bulunan tüm vekiller ayakta alkış aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek isteyen Yontar, konuşmasıyla alkışları topladı. Kendisi de meme kanseri ile mücadele veren Vekil Yontar, kürsüde peruğunu çıkardı. Yontar, meme kanseri ile ilgili risk faktörlerini ve erken teşhisin önemini dile getirerek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumları iş birliği yapmaya çağırdı.

Yontar, Dünya Sağlık Örgütü’nün meme kanseri farkındalığının artırılması için 2004 yılında başlattığı kampanyayı hatırlatarak başladı: “Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türlerinden biridir. Bir kadının yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13'tür, yani her 8 kadından 1'i meme kanseri riskiyle karşı karşıyadır. Ne yazık ki çevre kirliliği ve tağşiş gıdalar bu riski her geçen gün artırmaktadır.”

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yontar, kadınların kendi kendini elle muayene etmelerinin gerekliliğini belirtti. Erken tanı ile meme kanseri kaynaklı ölümlerin büyük oranda önüne geçilebileceğini belirten Yontar, 30 yaşından itibaren her kadının düzenli taramalardan geçmesi gerektiğini ifade etti. Yontar, "Kadınların jinekolojik ve klinik meme muayenelerini aksatmamaları, mamografi ve ultrasonografi taramalarını düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir" diyerek erken teşhisin meme kanseriyle mücadelede en etkili yol olduğunu söyledi.

HPV AŞISI ÜCRETSİZ OLMALI

Rahim ağzı kanseriyle mücadelede HPV aşısının önemine de değinen Yontar, bu aşının ergenlikten itibaren her kadına uygulanması gerektiğini belirtti. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde, aşının rahim ağzı kanserine karşı yüzde 80 oranında koruma sağladığını hatırlatan Yontar, "HPV aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak karşılanması, bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Halk sağlığı açısından bu aşının yaygınlaştırılması gerekmektedir" dedi. Yontar, yerel yönetimlerin bu konuda öncülük ettiğini belirterek, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a bu aşıyı ücretsiz sağladıkları için teşekkürlerini iletti.

"KETEM SAYILARI ARTIRILMALI"

Nurten Yontar, meme kanseri taramaları için kritik bir rol oynayan KETEM'lerin (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. "Tüm kadınlarımızın ücretsiz taramaları KETEM'lerde yapılabilir, ancak KETEM'lerin sayılarının artırılması ve buralara daha fazla doktor atanması gerekiyor" diyen Yontar, özellikle mamografi cihazlarının daha fazla kamu hastanesinde bulunması gerektiğini belirtti.

Kendi meme kanseri sürecini de paylaşan Yontar, "Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bu süreci yaşayan biri olarak vurgulamak istiyorum. Asla ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin, yılda bir defa yaptırmanız gereken tetkikleri aksatmayın" dedi.

Yontar, meme kanseri sürecinde kadınların yaşadığı fiziksel ve duygusal zorluklara değinerek, "Ameliyat sonrası vücutta oluşan değişiklikler, saç dökülmesi gibi durumlar asla sizi korkutmasın. Biz kadınlar güçlüyüz ve her şeyden önce vücudumuzu sevmeliyiz" diyerek Genel Kurul'u saygıyla selamladı.