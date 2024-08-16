CHP Keşan İlçe Başkanlığı, CHP Genel Merkezinin başlattığı Eğitim Maratonu kapsamında Edirne’de düzenlenen Eğitim Buluşmaları programına katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Eğitim Buluşmaları kapsamında Keşan'ın eğitim ile ilgili sorunlarını dile getirdi.



Programa Keşan’dan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları ile eğitim sendikası temsilcileri katkıda bulundu. TAKSAV Edirne Bahçesi’nde gerçekleştirilen programa Millî Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gençler, üyeler, eğitimciler ve STK temsilciler de katıldı.

Programda Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Merkez İlçe BaşkanıYücel Balkanlı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, il eğitim sekreteri Anıl Buğra Çetin ve programda konuşma yaptılar.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, gençlerin eğitimle ilgili sorunlarını ve beklentilerini aktardı. Keşan özelinde okulların depreme dayanıklığı konusunda çekinceleri deprem dolayısıyla eğitime kapatılıp birleştirilmiş eğitim-öğretim yapan okullarımızın durumlarının iyileştirilmesi, okullardaki güvenlik sorunlarını dile getirdiklerini söyledi. Çakır, "Öğretmen, öğretmendir ve öğretmenin yeri öğrencilerinin yanıdır. Atanmayan öğretmenlerin derdine derman olacağız. Güzel yarınları hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.