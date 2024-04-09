Samsun'da CHP'nin ilçe başkanlığının minibüsüne saldırı gerçekleşti.
CHP İlçe Başkanlığı’na ait olan aracın camları taşla kırılıp, lastikleri patlatılırken, şüpheli şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun Bafra'da meydana gelen olayda Adem A., adındaki şahıs otoparkta bulunan CHP İlçe Başkanlığı’na ait olan 06 CHZ 740 plakalı minibüsün camlarını taşla kırdı ardından da lastiklerini patlattı.
Çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine gelen emniyet ekipleri, kısa sürede şüpheli şahsı yakalayıp gözaltına aldı.
Kaynak: Haber merkezi