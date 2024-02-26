Saruhanlı ilçesinde yaşanan CHP'nin aday belirleme sürecinde şok bir gelişme yaşandı. O başkanın Saadet Partisi'nden aday olma umudu suya düştü.

Saruhanlı ilçesinde adaylık başvurusunda bulunan Zeki Bilgin'in, CHP'den aday olamamasının ardından Saadet Partisi'nden adaylık talebi, AK Parti'nin itirazı sonucu iptal edildi..

YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyordu. Ancak CHP'nin belediye başkanı ve adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ile meclis üyeliği listesi, 8 dakika gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Bu gecikme nedeniyle başvuru ve liste, YSK sistemi tarafından kabul edilmedi.

CHP heyeti, gecikmenin ilçede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle meydana geldiğini belirterek karara itiraz etti. Ancak İlçe Seçim Kurulu, yapılan toplantıda, CHP'nin Saruhanlı'da seçime katılamayacağına hükmetti.

CHP, bu süreçte farklı bir yol denemek istedi ve Saadet Partisi ile iş birliği yaparak adaylarını değiştirmeyi planladı. Ancak bu girişim de AK Parti'nin itirazıyla sonuçsuz kaldı.

Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden adaylığına yapılan itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, Zeki Bilgin'in önce CHP'den aday gösterildiğini ve sonrasında Saadet Partisi'nden aday olduğunu tespit etti. Kurul, Zeki Bilgin'in başvuru tarihinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağına hükmederek, itirazı kabul etti ve Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verdi.