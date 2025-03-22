İşıkların'ın rozetini CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin taktı.

Bir dönem CHP İnegöl ilçe başkanlığını yürüten ve istifa ederek Demokratik Sol Partiye geçen Halil Büyükışıklar, yeniden CHP'ye döndü. Bugün parti binasında CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin tarafından rozet takılan Büyükışıklar, "Yuvamıza döndük" dedi.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşım da şu ifadelere yer verildi;

"DSP önceki dönem İnegöl İlçe Başkanı ve DSP eski Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Halil Büyük Işıklar ile DSP’de görev yapan ilçe yöneticileri, DSP’den istifa ederek partimize katıldılar. Hayırlı, uğurlu olsun"