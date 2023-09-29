Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı’nda çiftçiyle buluştu.

Çiftçilerle yapılan toplantıya Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AK Parti İlçe Başkanı Oktay Karcı, Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli ve köy muhtarları katılım gösterdi. Toplantıda üretim sezonunda yaşanan tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İl ve ilçede devam eden ve yapılması planlanan projeler değerlendirilerek çiftçilerin talepleri doğrultusunda bir toplantı düzenlendi. İl Müdürü Necmettin Yoldaş toplantının sonunda çiftçileri her zaman desteklediğini belirterek, "Her zaman çiftçimizin yanındayım. Bizlerden istekleri doğrultusunda taleplerini en kısa sürede yerine getireceğiz ve projelerimizi daha geniş kapsamlı hayata geçireceğiz’’ sözlerini kullandı.

Toplantı sonunda ise; birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.