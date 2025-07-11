

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Yenişehir’de yetişen ürünlerin Libya’ya gönderilmesi konusunda sona gelindi. Gelen heyet ilçede yaptığı incelemelerin ardından heyetler arasında görüşmeler başladı.

Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komite Başkanı ve Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied, " Öncelikle Belediye başkanı Ercan Özel kardeşime teşekkür ediyorum. Biz buraya Türkiye Libya arasında anlaşmalar yapmak için geldik. Yenişehir’le çalışmak için buradayız. Şimdi heyetler bir araya geliyor. Neler alabiliriz neler yapılabilir kısa süre anlaşma noktasına gelerek ticaretimizin başlamasını umut ediyoruz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, " Libya için önemli bir ismi ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Kendileri ile ana tema tarım olan süreci konuştuk. Son derece güzel bir görüşme oldu. Şimdi heyetler görüşüyor hangi ürünler hangi dönemlerde nasıl gidecek bunlar konuşuluyor. Gemlik serbest bölgeyle deniz yoluyla ve hava yolu ile ürünleri nasıl göndereceğiz bunlar belirleniyor. İlçemiz çiftçisine ve ekonomisine değer katmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN