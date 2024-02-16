İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, gelen mazot zamları sonrası yaşanacak sorunları açıkladı.

Makamında açıklama yapan Çelik, Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarımız, malumunuz kışı bitirmek üzereyiz. Bahar aylarına yavaş yavaş çıkmaya başladık. Bizim de malumunuz çiftçilerimizin de baharla birlikte sahaya girişimiz, tahıllarda çalışmamız başlıyor. Hatta bugünlerde patates ekimi yapan çiftçilerimiz dahi mevcut. Bizim üretimle ilgili ekim ve bakım sezonlarımızın başladığı şu dönemde en büyük sorunumuz akaryakıt zamları. Gerçekten belimizi büktü değil, belimizi kıracak. 14 senedir başkanım. Bizim öteden beri söylediğimiz tek şey şudur; bize mazotu ücretsiz versinler, gübre fiyatları düşük olsun yeter. Devlet de bir noktada çeşitli destekler yatırmaktan kurtulmuş olur. Sahaya gireceğimiz şu günlerde ben birçok çiftçinin deposunu doldurabileceğini sanmıyorum. Baktığınız zaman dünyada varil bazında fiyatların artmadığını görüyoruz ama öteki taraftan sürekli akaryakıta zam geliyor. Pandemide gördük ki gıdaya erişimin ne kadar zor olduğunu gözlemledik. Ülkemiz son sayımlarda 85 milyonu buldu. 50 milyon civarı bu ülkeye turist geliyor. 15 milyon civarı değişken bir mülteci sayısı var. Bir önceki fiyata göre ihracat yapan çiftçimiz korunmalı. Bu arada ilaç fiyatları da müthiş derecede yükseldi. Gübre fiyatları yükselmiş görünmese de akaryakıt ve tarım ilacı fiyatları çok yükseldi. Bu sezon ve önümüzdeki sezon çiftçimizin üretim yapabilmesi için bu dediğimiz şeylerin mutlak suretle uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Semt pazarlarında bile fiyatların ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bunların en büyük sebepleri bunlar. Bunları düşük tutup ucuz mazot ve gübreyle üretim yaparsak tarladan çıkış fiyatı ona göre olacak, tüketiciye ona göre yansıyacak. Devletimizden isteğimiz budur. Avrupa’da görüyorsunuz ki çiftçiler toz duman ediyorlar ülkeyi. Bizim insanımız gerçekten hükümetlerine demeyeyim de devletine çok saygılı bir toplum. Özellikle kırsaldaki insanlar devletine çok saygılı. Bunun hakkının verilmesi gerekmektedir. Biz üretmezsek bu insanlar aç kalır. Devletin bunu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Çiftçiler olarak bizi zor günler beklediğini gözlemliyoruz." dedi.

Kaynak: İBRAHİM USLU