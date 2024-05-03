Çiftlikköy Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi, Şehit Abdülhamit Kaya Anaokulu’nun minik öğrencilerini ağırladı.

. Topladıkları mavi kapakları tesise teslim eden minik öğrenciler, Çiftlikköy Belediyesi’nin Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile ortak yürüttüğü mavi kapak projesine destek verdi. Miniklere geri dönüşümle ilgili bilgiler veren Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras, geri dönüşüm sürecine sağladıkları katkılardan dolayı minikleri tevrik ederek 40 öğrenciye çevre müfettişi rozetlerini taktı.

Şehit Abdülhamit Kaya Anaokulu öğrencileri Sıfır Atık Tesisi’nde bulunan kompost üretim merkezini de gezerek, yosundan elde edilen kompostun nasıl üretildiğiyle ilgili bilgiler aldı. Öğrenciler üretilen organik topraklarını evlerindeki saksılarda kullanmak üzere alarak tesisten ayrıldı. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin Çiftlikköy’deki okullardan çok sayıda öğrenciyi ağırladığını dile getiren Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras, “Tesisimiz hem atıkların toplanarak geri dönüşüm sürecine katılmaları konusunda Çiftlikköylülerin katkılarıyla önemli rol oynuyor, hem de tesis bünyesindeki kompost üretim merkezimizde üretilen verimli toprak park ve bahçelerimizde değerlendiriliyor. Ayrıca ziyaret eden herkesi tüm bu süreçler hakkında bilgilendirerek çevre konusundaki farkındalığı ve duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz” dedi.