Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Onyedi Eylül Üniversitesi’nde öğrenim gören Filistinli Eymen El-Afifi’nin ailesi, Gazze’deki saldırılar sonucunda şehit oldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören Filistinli öğrenci Eymen El-Afifi’nin ailesi, Gazze’deki saldırılar sonucunda şehit oldu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kapalı spor salonunda cuma namazı eda edildi, Filistinli aile için de gıyabi cenaze namazı kılındı. Hava muhalefeti nedeniyle taziye ziyareti ve basın açıklaması kapalı spor salonunda devam etti.