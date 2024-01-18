Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup’ta geçtiğimiz hafta elde ettiği Nilüfer Belediyespor galibiyetiyle Play-Off’ları matematiksel olarak garantileyen Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, play-off öncesinde deneyimli pasör Gülnaz Özer’i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’ne yükselme hedefinde aşılması gereken son engel olan Play-Off sürecinde takımı daha da güçlendirmek amacıyla pasör transferi gerçekleştirdiklerini belirten Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, “Gülnaz’a takımımıza hoş geldin diyoruz. Güçlü bir ekibiz, daha da güçlenmek ve pasör konumunda eksikliklerimizi gidermek adına deneyimli bir oyuncu olan Gülnaz’ı kadromuza kattık. Hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz, grupta kalan 3 maçımızı da en güzel şekilde tamamlayarak Play-Off’lara yüksek motivasyonla katılmak. Bizlere her zaman destek veren Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve aynı zamanda kulüp başkanımız olan Sayın Ali Murat Silpagar’a ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bu sezon Manavgat Belediyespor’da forma giyen 26 yaşındaki deneyimli pasör Gülnaz Özer, geçtiğimiz sezonu ise Sultanlar Ligi’nde Sarıyer formasıyla tamamladı. Kariyerinde MSK Urfa, Keçiören Belediye, Halkbank Ankara, Başkent Örnek Okulları, Kalecik Bld. Spor, Numune Gençlik, Akhisar Bld. Spor, Bilecik Bld. Spor, Hatay Voleybol GSK ve Manavgat Bld.Spor ekiplerinde ter döken Gülnaz, Play-Off’larda Çiftlikköy’ün Sultanlarına katkı sağlayacak.