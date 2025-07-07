Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği, 1 Temmuz itibarıyla sıcak çiğ süt fiyatının en az 21 TL olarak belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, süt üretiminin yalnızca hayvancılıkla sınırlı olmadığı, gıda sanayi, yem sektörü, lojistik, perakende ve kırsal istihdam gibi birçok alanla doğrudan ilişkili olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle, süt fiyatlarının yalnızca üreticileri değil, tüm gıda tedarik zincirini yakından ilgilendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, süt üreticilerinin artan maliyetler nedeniyle ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Özellikle yem, enerji, işçilik ve bakım giderlerindeki keskin artışlara dikkat çekilerek, “Bu fiyat tercihe bağlı değil, üretimin sürdürülebilirliği için zorunluluktur” denildi.

Dernek açıklamasında, belirlenen süt fiyatının yalnızca üreticileri değil, aynı zamanda sanayi, lojistik, perakende ve tüketici kesimlerini de doğrudan ilgilendirdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Üretici üretmezse, gıda sanayi işleyemez, lojistik sektörü taşıyacak ürün bulamaz, raflar boş kalır, tüketici sağlıklı ve yerli ürüne erişemez. İthalat zorunluluğu artar, ekonomik denge bozulur.”

Söz konusu fiyat talebinin ne kısa vadeli kazanç ne de refah beklentisi olduğu ifade edilirken, “Bu adım, üreticinin ayakta kalmasını, tüketicinin yerli ve güvenilir süte erişimini güvence altına alacak bir denge fiyatıdır” değerlendirmesi yapıldı.