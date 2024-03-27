Çilek, mobilya sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi ile inovatif bakış açısı ve dijitalleşmeye yön vererek, özgün tasarımlarını yeni nesil teknolojiler kullanarak üretiyor. 2015 yılında mobilya sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezini, 2017 yılında ise Tasarım Merkezini kurarak sektörde bu iki merkezi bir arada bulunduran ilk firma olma özelliğine sahip olan Çilek Mobilya, bu konuda önemli yatırımlar gerçekleştirerek özgün ve temalı çocuk odaları üretmeye, üretirken de verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

MUZAFFER ÇİLEK: “AR-GE YATIRIMIMIZ HER SENE ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Ar-Ge Merkezini o dönemki ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla açtıklarını söyleyen Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek, “Çilek’te her zaman yenilikçi, güvenilir ve sağlıklı ürünleri geliştirmek ve bu ürünlerle sektöre yön vermek en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu misyondan yola çıkarak sektörün ilk Ar-Ge Merkezini hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşadık. Burada, yeni ürün geliştirmeden, ürünün seri üretime alınmasına, kalite çalışmalarından, üretim teknolojilerinin geliştirilmesine kadar birçok faaliyet yürütüyoruz. Firma içerisinde ihtiyaç duyulan projelerin mühendislik ve yazılım temelli olarak, yeni nesil teknolojilere uygun şekilde geliştirilmesini sağlayan yazılımları kendi bünyemizde yapıyoruz. Ar-Ge Merkezimiz ve Tasarım Merkezimizde yapılan çalışmalarla, katma değeri yüksek yeni ürünler ortaya çıkarıyor ve süre, kalite, verimlilik gibi konularda iyileştirmeler sağlıyoruz. Ar-Ge’ye ciddi yatırım yapıyoruz. 2022’de 16 milyon 900 bin TL ayırdığımız Ar-Ge yatırımımızı 2023 yılında 34 milyon TL’ye çıkardık. Önümüzdeki dönemde de Ar-Ge çalışmalarımıza hız kesmeden devam edecek, Çilek’in sektördeki farkını ortaya koymaya ve temalı çocuk odalarındaki öncü pozisyonumuzu ve global yapımızı sürdürebilmek için çocukların düşlerine ilham verecek tasarımlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN