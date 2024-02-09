MALZEME LİSTESİ: 3 yumurta 1 su b. toz şeker yarım çay b. su 1 çorba k. kakao 1 pk. vanilya 1 pk. kabartma tozu 3 çorba k. tepeleme un KREMASI İÇİN: 2 su b. süt 2 çorba k. un 1 çorba k. nişasta 1 pk. vanilya 3 çorba k. köpürtülmüş şanti ARASI İÇİN: çilek SÜSLEMEK İÇİN: krem şanti çilek HAZIRLANIŞI: Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri ilave ediyoruz ve mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Rengi beyazlaşınca içine kakaoyu ve suyu döküyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Vanilyayı, kabartma tozunu ve 3 kaşık tepeleme unu koyuyoruz, son kez mikserle karıştırıyoruz. Pasta çemberinin zeminini yağlı kağıtla kapatıyoruz ve bir fırın tepsisine oturtuyoruz. İçine kek harcını döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Sonra dereceyi 160a düşürüyoruz ve bir 20 dakika daha pişiriyoruz. Kreması için, sütü tencereye döküyoruz. Unu, nişastayı ve vanilyayı ilave ediyoruz. Çırpma teliyle karıştırıyoruz ve kıvamı koyulaşıp kaynamaya başlayınca altını kapatıyoruz. Kek pişince soğumaya bırakıyoruz. Keki 3 eşit parçaya enlemesine kesiyoruz. Keki pişirdiğimiz çemberi temizleyip servis tabağına koyuyoruz. İçine zemin kekini koyuyoruz. Krema soğuyup katılaşınca içine iki kaşık krem şantiyi koyup mikserle çırpıyoruz. İlk kat kekin üstüne az köpürtülmüş şanti sürüyoruz. Üzerine kremanın yarını döküyoruz. Üstüne de küp doğranmış çilek serpiyoruz. 2. kat keki de üzerine kapatıyoruz. Yine krem şanti sürüyoruz. Kremanın kalanını döküp spatulayla düzleştiriyoruz. Yine doğranmış çilek serpiyoruz. Üzerine de son kat keki kapatıyoruz ve bastırıyoruz. Üstüne krem şanti koyuyoruz ve spatulayla önce düzleyip sonra hafif basıp çekerek şekil yapıyoruz. Ortaya doğranmış çilekten tepe yapıyoruz. Kenarlara da çilek serpiyoruz. Buzdolabında soğutuyoruz ve servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi