Denizlililerin daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için bu sezon 500 km asfalt hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Güney İlçesi’nde 6 mahalleye hizmet eden 8 km’lik yolu yeniledi. Çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, "Güney’imize söz verdiğimiz işleri yaparak yolumuza devam ediyoruz" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol çalışmaları ile vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve konforlu seyahatini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda planladığı 500 kilometreyi kapsayan asfalt çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Güney ilçesindeki Kerimler, Çorbacılar, Yenikonak, Aşağıçeşme, Ortaçeşme ve Parmaksızlar mahallerini birbirine bağlayan yolu asfaltladı. Altı mahalleyi birbirine bağlayan 8 kilometre uzunluğundaki yol, 8 metre standart genişliğe ulaştırılırken, güzergahtaki asfaltlama çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Yolun asfalt çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a, Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, AK Parti Güney İlçe Başkanı Süleyman Tombal, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti.

8 km’lik yol 6 mahalleye hizmet edecek

Başkan Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren Güney ilçesinde pek çok önemli hizmeti gerçekleştirdiklerini anlattı. Hemşehrilerinin daha konforlu ve güvenli seyahati için asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, 6 mahalleye hizmet eden toplam 8 km’lik güzergahın konforunun olmadığını, yolun dar ve çeşitli olumsuzluklar barındırdığını söyledi. Vatandaşların yoğun talebi üzerine yolu asfalt programına aldıklarını kaydeden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Biliyorsunuz bu yaz 500 km’lik yol çalışmamız olacak. Bu kapsamda burada 8 km’nin üzerinde asfaltlama çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın artık daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız. El ele verdikten sonra aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef, yapamayacağımız iş yoktur. Hayırlı uğurlu olsun.”