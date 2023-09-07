Genelde, cilt kuruluğu ciddi bir problem değildir, ancak rahatız edici ve göze hoş görünmeyen bir görüntü olabilir. Şişkin olan hücrelerin buruş buruş hücreler haline dönmesi ve buruşuklukların ve kırışıklıkların meydana gelmesi hoş bir görüntü olmayabilir.

Şiddetli cilt kuruluğu olan durumlar (ihtiyosis adı verilen kalıtınsal durumlar) bazen çirkin bir hal alabilmektedir. Psikolojik olarak problemler yaratabilmektedir. Neyse ki, kuru ciltlerin çoğu bir bölümü veya tamamı kontrol edilebilen çevresel faktörlerin sonuçlarıdır. Bu çevresel faktörlerin arasında düşük oranda nem seviyelerinde olan sıcak ve soğuk havalara maruz kalmak ve çok fazla banyo yapmak bulunmaktadır.

Kronik veya şiddetli cilt kuruluğu problemleri bir dermatologun değerlendirmesini gerektirmektedir. Ancak öncelikle nemlendiricilerin kullanımı, daha az banyo yapmak ve sert ve kuru sabunları kullanmamak gibi sizin de yapmanız gerekenler olabilir.

Belirtileri

Cilt kuruluğu genellikle geçici bir problemdir. Örneğin sadece kış mevsimi içerisinde yaşayabilirsiniz. Ancak yaşam boyunca endişe verici bir problem de olabilmektedir. Kolarınız ve bacaklarınızın alt bölümleri genellikle kuru olmalarına rağmen, bu düzen insandan insana değişkenlikler gösterebilmektedir. Cilt kuruluğu probleminin işaretleri ve belirtileri yaşa, genel sağlık durumuna, dışarıda geçirdiğiz zamana ve problemin nedenine bağlı olarak değişkenlikler göstermektedir.

Cilt kuruluğu probleminiz varsa, aşağıdakilerden en az birini yaşamanız muhtemeldir :

Ciltte özellikle, duş, banyo veya yüzme sonrasında gerginlik hissi

Cildin çekmesi veya dehidrasyona (susuz kalmış) uğramış olarak görünmesi

Cilt üzerinde pütürlü bir görünüm

Bazen yoğun derecede kaşınma (pruritus)

Şiddetli bir şekilde dökülme, pul pul olma veya soyulma durumu

Çizgiler ve çatlakların oluşması

Kızarıklıklar

Kanamalara neden olabilen derin çatlaklar

Doktorunuzu ne zaman görmelisiniz ?

Cilt kuruluğu probleminin birçok durumu yaşam tarzı değişiklikleri ve evde uygulanabilen tedavi yöntemleri ile iyileştirilebilmektedir. Aşağıdaki problemler olursa doktorunuz ile iletişime geçin. Bunlar şunlardır :

Tüm çabalarınızda rağmen cildinizde herhangi bir iyileşme görünmüyorsa

Cilt kuruluğu kızarıklıklar ile birlikte oluyorsa

Cilt kuruluğu ve kaşınma uykunuzu etkiliyorsa

Kaşımalardan dolayı açık yaralar veya enfeksiyonlarınız varsa

Cildinizde dökülen veya soyulan geniş bölgeler varsa

Nedenleri

Cilt kuruluğunun birçok durumu çevresel faktörlere maruz kalmaktan dolayı meydana gelmektedir, ayrıca bazı hastalıklarda belirgin bir şekilde cildinizin görünümünü ve fonksiyonlarını değiştirebilmektedir. Cilt kuruluğunun potansiyel nedenleri şunlardır :

Hava durumu. Genellike, cildiniz kış aylarında sıcaklık ve nem seviyesi azaldığında kurumaktadır. Kış şartları ciltte var olan problemlerin daha da kötüleşmesine neden olabilmektedir. Ancak tam terside mümkün olabilmektedir. Sıcaklığın çok yüksek olduğu ve nem seviyesinin az olduğu çöl bölgelerinde yaşıyorsanız ciltte problemlerin meydana gelmesi muhtemeldir.

Genellike, cildiniz kış aylarında sıcaklık ve nem seviyesi azaldığında kurumaktadır. Kış şartları ciltte var olan problemlerin daha da kötüleşmesine neden olabilmektedir. Ancak tam terside mümkün olabilmektedir. Sıcaklığın çok yüksek olduğu ve nem seviyesinin az olduğu çöl bölgelerinde yaşıyorsanız ciltte problemlerin meydana gelmesi muhtemeldir. Merkezi ısıtma ve havalandırma. Merkezi klime ve ısıtma, odun yanan kazanlar, oda ısıtıcıları ve şömineler nem miktarını düşürür ve cildinizin kurulaşmasına neden olabilir.

Merkezi klime ve ısıtma, odun yanan kazanlar, oda ısıtıcıları ve şömineler nem miktarını düşürür ve cildinizin kurulaşmasına neden olabilir. Sıcak banyolar ve duşlar. Sık sık duş almak veya banyo yapmak, özellikle çok sıcak bir su ile banyo yapıyorsanız ve süresi uzunda, cildinizdeki yağ bariyerlerinin kırılmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde özellikle ağır bir şekilde klorlenmiş havuzlarda sık sık yüzme de cilt problemlerine neden olabilmektedir.

Sık sık duş almak veya banyo yapmak, özellikle çok sıcak bir su ile banyo yapıyorsanız ve süresi uzunda, cildinizdeki yağ bariyerlerinin kırılmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde özellikle ağır bir şekilde klorlenmiş havuzlarda sık sık yüzme de cilt problemlerine neden olabilmektedir. Sert sabunlar ve deterjanlar. Popüler sabunlar ve deterjanların çoğunluğu cildinizden yağarı ve suyu çekmektedir. Deodorantlar ve antibakteriyel sabunlar genellikle birçok şampuanın cildinizi kurutması gibi zarar vermektedirler.

Popüler sabunlar ve deterjanların çoğunluğu cildinizden yağarı ve suyu çekmektedir. Deodorantlar ve antibakteriyel sabunlar genellikle birçok şampuanın cildinizi kurutması gibi zarar vermektedirler. Güneşe maruz kalma. Tüm ısı kaynaklarında olduğu gibi, güneşe maruz kalmak da cilt kuruluğuna neden olmaktadır. Ultraviyole (UV) ışınlarının hasarları derinin üst katmanından çok daha öteye geçmektedir. En belirgin hasar dermisin en derin bölgelerinde meydana gelmektedir. Burada ki hasar da kolajenler ve elastin liflerin normalden çok daha hızlı bir şekilde tüketilmesinden dolayı, ciltte derin çizgiler ve gevşemelere ve sarkmalara neden olmaktadır (solar elstasoz). Güneşden dolayı hasar gören cilt kuru cilt görünümündedir.

Tüm ısı kaynaklarında olduğu gibi, güneşe maruz kalmak da cilt kuruluğuna neden olmaktadır. Ultraviyole (UV) ışınlarının hasarları derinin üst katmanından çok daha öteye geçmektedir. En belirgin hasar dermisin en derin bölgelerinde meydana gelmektedir. Burada ki hasar da kolajenler ve elastin liflerin normalden çok daha hızlı bir şekilde tüketilmesinden dolayı, ciltte derin çizgiler ve gevşemelere ve sarkmalara neden olmaktadır (solar elstasoz). Güneşden dolayı hasar gören cilt kuru cilt görünümündedir. Atomik dermatit. Bu durum egzamanın en yaygın tipidir ve cildin kurumasuna ve çok daha hassas bir hale gelmesi şeklinde etkiler. Hafif derecede egzama olan birçok insan bu cilt problemi ile aşırı kuruluk yönünden uğraşmaktadır. Etkilenen bölgeler arasında yüz bölgesi, boyunun yan tarafları, dirseklerin etrafında katlanan bölgeler, bilekler, dizler ve ayak bilekleri bulunmaktadır.

Bu durum egzamanın en yaygın tipidir ve cildin kurumasuna ve çok daha hassas bir hale gelmesi şeklinde etkiler. Hafif derecede egzama olan birçok insan bu cilt problemi ile aşırı kuruluk yönünden uğraşmaktadır. Etkilenen bölgeler arasında yüz bölgesi, boyunun yan tarafları, dirseklerin etrafında katlanan bölgeler, bilekler, dizler ve ayak bilekleri bulunmaktadır. Sedef hastalığı. Bu cilt probleminde kalın ölçeklerde kurumuş, sert ve ölü derilerin hızlıca gelişmesidir.

Bu cilt probleminde kalın ölçeklerde kurumuş, sert ve ölü derilerin hızlıca gelişmesidir. Tiroid bozuklukları. Hipotiroidizm, tiroidiniz çok az miktarda tiroid hormonu ürettiğinde ortaya çıkan bir problemdir. Ter ve yağ bezlerinin aktivitelerini azaltır ve cildin sert ve kuru bir hal almasına neden olur.

Testler ve tanılar

Fiziksel muayene ve tıbbi geçmiş

Doktorunuz tıbbi geçmişinizi öğrenerek size fiziksel bir muayene uygulayabilir. Cilt kuruluğunun ne zaman başladığı, ne gibi faktörlerin bu semptomları daha iyi veya daha kötü bir hale getirdiği, banyo alışkanlıkları, uyguladığınız diyetleri ve cildinize uyguladığınız bakımları tıbbi geçmişinizde öğrenmek isteyecektir.

Doktorunuz cilt kuruluğu probleminizin hipotiroidizm gibi tıbbi bir rahatsızlıktan dolayı kaynaklandığından şüpheleniyorsa, size bazı tanı testleri önerebilir.

İlgili durumlar

Bu muayeneler ve testler ile, doktorunuz cilt kuruluğunuzu ve hatta başka bir cilt probleminin olup olmadığını belirleyecektir. İlgili cilt kuruluğu durumları şunlardır :

Keratoz pilaris. Keratoz pilaris genellikle kolların üst bölgelerinde, bacaklarda veya kalçalarda meydana gelen küçük, sivilce gibi şişliklere neden olmaktadır, bunlar genellikle herhangi bir acıya veya kaşıntıya neden olmamaktadır. Şişlikler sert bölgelere ve tüylerin diken diken olmasına veya zımpara gibi bir görüntü olmasına neden olur. Genellikle, bu sert bölgeler cilt rengindedir, ancak zaman zaman kızarabilirler ve iltihaplanabilirler.

Keratoz pilaris genellikle kolların üst bölgelerinde, bacaklarda veya kalçalarda meydana gelen küçük, sivilce gibi şişliklere neden olmaktadır, bunlar genellikle herhangi bir acıya veya kaşıntıya neden olmamaktadır. Şişlikler sert bölgelere ve tüylerin diken diken olmasına veya zımpara gibi bir görüntü olmasına neden olur. Genellikle, bu sert bölgeler cilt rengindedir, ancak zaman zaman kızarabilirler ve iltihaplanabilirler. İktiyozis vulgaris. Bazen balık pulu hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. İktiyozis vulgaris, deri hücrelerinde normal olarak döküntü olmadığı ve kuru ve kalın deriler meydana geldiği zaman olmaktadır. Bu alanlar küçüktür, çokgen şeklindedir ve renkleri beyaz ile kahverengi arasındadır. İktiyozis vulgaris avuç içinde, ayaklarda meydana gelen derin, ve ağrılı çatlaklara neden olmaktadır.

Bazen balık pulu hastalığı olarak da adlandırılmaktadır. İktiyozis vulgaris, deri hücrelerinde normal olarak döküntü olmadığı ve kuru ve kalın deriler meydana geldiği zaman olmaktadır. Bu alanlar küçüktür, çokgen şeklindedir ve renkleri beyaz ile kahverengi arasındadır. İktiyozis vulgaris avuç içinde, ayaklarda meydana gelen derin, ve ağrılı çatlaklara neden olmaktadır. Asteatotik egzama (egzama craquele). Bu durum ciltte kuruluklara, dökülmelere ve derin çatlaklara neden olduğundan bazı doktorlar bu durumu kırılmış bir porselen veya kurumuş bir nehir yatağı olarak açıklamaktadırlar. Etkilenen deride iltihaplanmlar, kaşıntılar ve kanamalar meydana gelebilmektedir.

Bu durum ciltte kuruluklara, dökülmelere ve derin çatlaklara neden olduğundan bazı doktorlar bu durumu kırılmış bir porselen veya kurumuş bir nehir yatağı olarak açıklamaktadırlar. Etkilenen deride iltihaplanmlar, kaşıntılar ve kanamalar meydana gelebilmektedir. Sedef hastalığı. Ürkütücü ve bazende çirkin bir görünüme sahip olan deri problemidir. Sedaf hastalığı diğer deri problemleri ile zaman zaman karıştırılabilmektedir. Bunun nedeni cildin kuruluğu, gümüşümsü bir renk alması ve bazen kepeklenmesi ile kızarıklığıdır. Cilt kuruluğu yüzünden meydana gelmez, ancak bazı bölgelerde kızarıklıkların ve ciltte kurumaların meydana gelmesine neden olabilir. Bazı durumlarda, cildinizde çatlaklar, kanamalar ve iltihaplanmalar meydana gelebilmektedir. Sedef hastalığı kalıcı ve kronik bir hastalıktır. Zaman zaman parlamalar olabilir ve yılar boyunca aktif bir şekilde kalabilmektedir.

Tedaviler ve ilaçlar

Birçok durumda, cilt kuruluğu problemleri evde ve yaşam tarzınızdaki ölçütlere olan tepkidir. Bunlar örnek verilecek olunursa, nemlendiricilerin kullanımı ve sıcak ve uzun duş veya banyolardan kaçınmak olabilir. Cilt kuruluğu ve cildiniz de pullanma gibi problemleriniz varsa, doktorunuz size laktik asit veya laktik asit ve üre içeren reçetesiz olarak satılan kremleri kullanmanızı önerebilir.

Atopik dermatit, iktiyosis veya sedef hastalığı gibi çok daha ciddi seviyelerde cilt problemleriniz varsa, doktorunuz reçeteli olarak kremler ve merhemler veya evde kullanabileceğiniz diğer tedavi yöntemlerini önerebilmektedir.

Bazen cilt kuruluğu problemi dermatit e neden olabilmektedir. Bu da ciltte kızarıklıklara ve kaşıntılara neden olmaktadır. Bazı durumlarda, tedavi hidrokortizon içeren losyonları da içermektedir. Cildinizde oluşan çatlaklar açıksa, doktorunuz sıkıştırıcı özellikleri olan ıslak elbiseler giymenizi önerebilir ve bu şekilde çatlaklar yavaş yavaş kapanır ve enfeksiyonların meydana gelmesi önlenmektedir.

Yaşam tarzı ve evde uygulanabilinecek tedavi yöntemleri

Mükemmel bir cilde sahip olunmasının imkansız olmasına rağmen, aşağıda belirtilen ipuçları ile cildinizi nemli ve sağlıklı tutabilirsiniz :

Cildinizi nemlendirin. Nemlendiricileri kullandığınızda cildinizin tuttuğu su miktarının korunmasını sağlamaktadır. Reçetesiz olarak da satılabilen daha yoğun nemlendiriciler daha iyi çalışmaktadırlar. Bunlarla birlikte nemlendiricileri içeren kozmetik ürünlerde kullanabilirsiniz. Cildiniz aşırı derece kuruysa, bebek yağı gibi cildin nemli olarak kalmasını sağlayan yağlar uygulayabilirsiniz. Yağ nemlendiricilerden çok daha güçlüdür ve cildinizin yüzeyinden suyun buharlaşmasını önlemektedir.

Nemlendiricileri kullandığınızda cildinizin tuttuğu su miktarının korunmasını sağlamaktadır. Reçetesiz olarak da satılabilen daha yoğun nemlendiriciler daha iyi çalışmaktadırlar. Bunlarla birlikte nemlendiricileri içeren kozmetik ürünlerde kullanabilirsiniz. Cildiniz aşırı derece kuruysa, bebek yağı gibi cildin nemli olarak kalmasını sağlayan yağlar uygulayabilirsiniz. Yağ nemlendiricilerden çok daha güçlüdür ve cildinizin yüzeyinden suyun buharlaşmasını önlemektedir. Ilık su kullanın ve bayno sürenizi sınırlandırın. Sıcak su ve uzun süreli yapılan banyolar cildinizdeki yağı götürmektedir. Banyo veya duş süresini yaklaşın 15 dakika veya daha az bir süreye kısıtlayın, sıcak su yerine ılık su kullanın.

Sıcak su ve uzun süreli yapılan banyolar cildinizdeki yağı götürmektedir. Banyo veya duş süresini yaklaşın 15 dakika veya daha az bir süreye kısıtlayın, sıcak su yerine ılık su kullanın. Sert ve kuru sabunları kullanmaktan kaçının. Cilt kuruluğu probleminiz varsa, temizleyici kremler veya cilt temizleyicileri ve nemlendirici eklenmiş banyo veya duş jellerini kullanmak en iyi çözümdür. İçerisinde yağların da eklendiği hafif aromalı sabunları tercih edin. Deodorant veya antibakteriyel temizlik ürünlerinden kaçının. Sizin için en iyisini bulana kadar çeşitli markaları denemek isteyebilirsiniz. Burada önemli olan cildinizin temizlikten sonra yumuşak ve nemli olmasıdır. Asla kuru ve sert olmamalıdır.

Cilt kuruluğu probleminiz varsa, temizleyici kremler veya cilt temizleyicileri ve nemlendirici eklenmiş banyo veya duş jellerini kullanmak en iyi çözümdür. İçerisinde yağların da eklendiği hafif aromalı sabunları tercih edin. Deodorant veya antibakteriyel temizlik ürünlerinden kaçının. Sizin için en iyisini bulana kadar çeşitli markaları denemek isteyebilirsiniz. Burada önemli olan cildinizin temizlikten sonra yumuşak ve nemli olmasıdır. Asla kuru ve sert olmamalıdır. Banyo sonrasında nemlendiricileri hemen kullanın. Banyo yapmadan veya yıkamadan sonra, cildinizi bir havlu ile kurulayın, bu şekilde cildiniz biraz nem kalacaktır. Hemen cildinizin yağlı bir kremi ile su miktarını tutabilmek için cildinize uygulayın.

Banyo yapmadan veya yıkamadan sonra, cildinizi bir havlu ile kurulayın, bu şekilde cildiniz biraz nem kalacaktır. Hemen cildinizin yağlı bir kremi ile su miktarını tutabilmek için cildinize uygulayın. Nemlendirici bir cihaz kullanın. Sıcak ve kuru oda havası hassas ciltleri tahriş edebilir ve kaşıntı ve pullanma problemlerini daha kötü bir hale getirebilmektedir. Taşınabilir nemlendirici cihazların çok sayıda çeşitleri bulunmaktadır. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun olan birini seçin. Nemlendirici cihazın bakterileri ve mantarları da engellediğinden emin olun.

Sıcak ve kuru oda havası hassas ciltleri tahriş edebilir ve kaşıntı ve pullanma problemlerini daha kötü bir hale getirebilmektedir. Taşınabilir nemlendirici cihazların çok sayıda çeşitleri bulunmaktadır. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun olan birini seçin. Nemlendirici cihazın bakterileri ve mantarları da engellediğinden emin olun. Cildinize zarar vermeyen kumaşları tercih edin. Pamuk ve ipek gibi doğal lifler cildinizin nefes almasına izin verir. Ancak doğal olarak elde edilmesine rağmen yün, normal cildi bile tahriş edebilir. Kıyafetlerinizi yıkadığınız zaman, parfüm veya boya içermeyen deterjanları kullanmayı tercih edin, her ikisi de cildinizi tahriş edebilir.

Cilt kuruluğunuzda, kaşınma varsa, o bölgeye soğuk kompresler uygulayın. İltihaplanmayı azaltmak için, reçetesiz olarak da satılabilen içerisinde en az yüzde 1 hidrokortizol kremi veya merhemleri kullanın. Bu ölütler semptomlarınızı iyileştirmiyorsa veya semptomlarınız daha kötü bir hal alıyorsa, doktorunuz veya bir dermatolog ile iletişime geçin.