Cilt bakımında üçüncü altın kural, cildimizi koruma altına almaktır. Bunlardan bir tanesi çevresel kirliliklerden ve güneşten korumak, diğeri de sigara ve alkol tüketimini kısıtlamak ya da sigara kullanmamaktır. Güneşten korunmak için, güneş koruyucu değeri en az 15 olan koruyucular kullanmak ya da şapka, gözlük ve giysiler gibi diğer koruma faktörleri ile cildimizi korumaktır. Koruyuculara ilaveten, bir takım C vitamini ya da antioksidan içeren serumları gece gündüz, yaz kış demeden günün her saati nemlendiricilerin altına sürerek, serbest radikallerden ya da gün içindeki kirliliklerden de cildimizi koruyarak üçlü koruma altına alabiliriz. Sigara da ciltte, cilt renginde değişiklik yapan ve ciltte güneşten sonra en büyük zarar veren bir faktördür. Bu nedenle de sigara içmememiz gereklidir.