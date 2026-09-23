Teknik Direktör Güven Varol ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına başlayan İnegölspor yönetimi, çeşitli isimlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından İsmail Serbest’te karar kıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda İsmail Serbest ile anlaşma sağlanırken, yeni teknik direktör için bugün saat 17.30’da imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

İmza töreninin ardından İsmail Serbest’in takımın başında çalışmalara başlaması bekleniyor. İnegölspor’da yeni teknik direktör dönemi, bugün atılacak imzalarla resmen başlayacak.

İSMAİL SERBEST KİMDİR?

İsmail Serbest (d. 25 Ocak 1975, Bursa), Türk teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Özellikle 2000-2005 yılları arasında İnegölspor'da forma giymesi ve uzun süre takım kaptanlığı yapması nedeniyle camiada "efsane kaptan" olarak tanınmaktadır.

İsmail Serbest, 19 yıl aradan sonra 23 Eylül 2026 itibarıyla İnegölspor'a teknik direktör olarak geri dönmüş ve takımın başına geçmiştir. Bay geçilecek haftanın ardından İnegölspor'un başındaki ilk resmi sınavını Ankaragücü karşılaşmasında verecektir.