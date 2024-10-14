İzmit Belediyesi'nin Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evleri Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla renkli etkinliklere imza attılar.KOCAELİ (İGFA) - “Çocuğu merkeze alarak yaşam şekli üzerine bir kültür oluşturmak” misyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinin Çınar Çocuk Evleri önemli gün ve haftalara dair renkli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla masal anlatma etkinliği gerçekleştirildi.

Minikler öğretmenleri tarafından anlatılan dünyaca ünlü masalları dikkatle dinlerken Çınar Çocuk Evi’nden faydalanan kız öğrenciler program sonunda ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ hatırası olarak öğretmenleriyle toplu fotoğraf çektirdi.