Yalova’nın Çınarcık ilçesi Kurban Bayramı’nda doldu taştı. İlçede gündüzleri plajlar akşamları ise sokaklar tatilcilerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı’nda Çınarcık ilçesi tatilcilerin gözdesi oldu. Yazlıkçıların yanı sıra günü birlikçilerin de akın ettiği ilçede yoğunluk yaşanıyor. İlçeye gelen misafirler gündüzleri plajları doldururken geceleri ise sokaklar ve eğlence yerlerinde hareketlilik devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ilçedeki yoğunluğun sürmesi bekleniyor.