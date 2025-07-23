Görüşmelerin ardından Ukrayna heyeti Türkiye'ye teşekkür ederek, Putin ile Zelenskiy arasında ağustos ayı sonuna kadar bir görüşme yapılması gerektiğini dile getirdi. Rus heyeti ise, Ukrayna ile siyasi, insani ve askeri konularda çevrimiçi çalışacak üç ayrı çalışma grubu kurulmasını önerdiklerini açıkladı.

Müzakerelerin üçüncü turuna Türkiye ev sahipliği yaptı. Görüşmeler İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri toplantıya katılmak üzere saraya geldi. Toplantı sonrası her iki heyet de açıklamalarda bulundu.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Rüstem Umerov, Rus tarafına liderler düzeyinde bir görüşmenin ağustos sonuna kadar yapılması yönünde öneride bulunduklarını ifade etti. Umerov, Türkiye’ye kolaylaştırıcı rolü için teşekkür ederken, İstanbul’daki görüşme ortamının diyalog ve barış için önemli bir platform olduğunu söyledi. Umerov ayrıca, üç yıldan fazla süredir esir tutulan kişilerin serbest bırakılması taleplerinin Rusya tarafından kabul edildiğini belirtti.

Rus heyeti adına konuşan Vladimir Medinski, Rusya’nın Ukrayna ile siyasi, insani ve askeri alanlarda çevrimiçi çalışacak üç ayrı çalışma grubu oluşturulmasını teklif ettiğini söyledi.

Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. Görüşmelerde esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve can kayıplarının durdurulması gibi başlıklar öne çıktı.

Daha önce İstanbul’da iki tur görüşme yapan taraflar, 2 Haziran’daki son müzakerede kritik konularda uzlaşma sağlamış ve esir takası konusunda önemli anlaşmalara varmıştı. İstanbul’daki toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kalıcı barışın yolunun ateşkesten geçtiğini belirtti.