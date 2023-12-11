Yayıncı: Supercell Oyuncu Topluluğu: Yüksek Tür: Şehir İnşası / Strateji Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2012 (iOS) / 7 Ekim 2013 (Android) Artıları: + Cilalı sunum. + Stratejik mücadele. + Çok oyunculu klan savaşları. Eksileri: -Uygulama içi satın alımlara güven. – Kaynak eziyet.

Clash of Clans, büyük bir topluluğa ve tutarlı bir popülerliğe sahip izometrik bir 2D köy kurucu ve strateji melezidir. Oyuncular, tek oyunculu harekatta veya PvP’de saldırmak ve baskın yapmak için giderek daha güçlü birlikleri eğitmek olan bir krallık inşa etmek için altın, iksir ve karanlık iksir biriktirirler. Birinin krallığını savunmak da aynı derecede önemlidir ve oyuncular duvarlar, toplar, bombalar ve daha fazlasıyla buna göre plan yapmalıdır. Kaynak akışınızı artırmak için madenlerinizi yükseltin ve 4 kademeli birlik sistemi aracılığıyla 18 tür savaşçı ve kahramanın kilidini açın. Sonunda bir Klana katılın, güçlerinizi birleştirin ve savaşınızı küresel liderlik tablosuna taşıyın ve PvP’de kendinize bir isim verin.

Clash of Clans Temel Özellikler:

Köyünüzü İnşa Edin – kaynakları toplayın ve kendi medeniyetinize başlayın, vatandaşlarınızı savunma yapıları ve bina iyileştirmeleri ile güvence altına alın. Tek Oyunculu Savaş – oyunun işleyişini öğrenmek ve ödülleri toplamak için goblin kamplarına katılın. Yoğun PvP – diğer oyuncuların köylerine baskın yapın, ganimet çalın ve devasa klan savaşına girmek için bir klana katılın. Çeşitli Birimler – 4 kademeli birliğe yayılmış 18’den fazla savaşçı türü vardır. Taktik Yerleştirme – birimleri savaş alanında akıllıca nereye yerleştireceğinizi seçin. Yanlış bir yerleştirme felaket anlamına gelebilir veya zaferi garantileyebilir.

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