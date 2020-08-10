Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Süleymaniye Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Reşat B. idaresindeki 16 AC 6825 plakalı otomobil, 1. Seçkin Sokak üzerinden Şeyh Şamil Caddesine doğru çıkan kurye Muhammet A. idaresindeki 16 LTV 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.